Il Messaggero: "Inzaghi tradisce Lotito, molla la Lazio e va all'Inter. Mihajlovic è il piano B"

Il Messaggero nel taglio alto della prima pagina nell'edizione odierna titola così: "Inzaghi tradisce Lotito, molla la Lazio e va all'Inter. Mihajlovic è il piano B". L'intesa con i biancocelesti era stata raggiunta mercoledì in serata, ma è saltata ieri pomeriggio. Lotito non ci sta: "Era tutto pronto per la firma. Mi ha detto che non aveva più stimoli...". Adesso per sostituirlo in pole c'è Mihajlovic.