Il Tirreno sulla Nazionale: "E ora andiamo a Wembley"

Il Tirreno in edicola questa mattina dedica uno spazio all'Italia nella parte centrale della prima pagina con il titolo seguente: "E ora andiamo a Wembley". Tutti pazzi per gli Azzurri che battono il Galles per 1-0 grazie ad una girata da parte di Pessina sugli sviluppi di palla inattiva battuta da Verratti. Agli ottavi di finale la squadra di Mancini dovrà vedersela con Ucraina o Austria.