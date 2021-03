Empoli attento, il Monza corre: i troppi pareggi penalizzano? Le aperture dei quotidiani

La vetta c'è, ma l'Empoli deve guardarsi dietro perché il Monza galoppa: e vince, più della formazione azzurra, che dopo la 27^ giornata ha ridotto a soli tre punti il vantaggio sulle inseguitrici. Brianzoli in campo sabato, toscani ieri, ed ecco l'esito del tutto, affrontato anche dalla stampa.

"L'Empoli ha la pareggite. Ora il Monza è più vicino", così La Gazzetta dello Sport, che ha poi proseguito: "Solo in un’occasione, nei 12 successi in campionato, l’Empoli ha vinto 1-0 (con la Cremonese). Poi per vincere ha sempre dovuto segnare più di una rete. E così quando questo non succede, come col Cittadella, vien fuori il 14° pareggio (6° 1-1). La squadra di Venturato se lo merita tutto questo punto: c’ha creduto da subito, con un cambio di modulo inatteso, è andata sotto e ha reagito".

Fa praticamente eco Tuttosport: "Empoli, niente fuga. Il Cittadella lo acciuffa: è 1-1". Ne dettaglio: "L’Empoli fallisce l’ennesima occasione per prendere il largo, ma a volerla leggere in tutt’altra maniera potremmo dire che gli azzurri restano in testa con il 21° risultato utile consecutivo. Di sicuro c’è che il Cittadella, venuto al Castellani per riscattare il ko interno rimediato nel turno infrasettimanale col Pescara, non solo ottiene un punto più che meritato, ma anzi in più occasioni, specialmente nella ripresa, dà l’impressione di poter portare a casa l’intera posta in palio. D’accordo nel dire che forse sarebbe stato troppo, ma la formazione di Roberto Venturato si conferma una vera e propria bestia nera per questo Empoli, fermato sul pareggio anche all’andata".

"Il gol di Proia frena l'Empoli capolista" è invece l'apertura del Corriere dello Sport. "Si riferma subito la corsa dell'Empoli, che impatta in casa col Cittadella non riuscendo a ristabilire una distanza rassicurante sulle inseguitrice (Monza e Salernitana restano rispettivamente a -3 e -4). Prova difficile per gli uomini di Dionisi, fermati da una squadra che si conferma un cliente ostico per qualunque formazione in questo campionato", la chiosa.