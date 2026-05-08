Finale di Champions, il CorSera: "PSG come un'orchestra, l'Arsenal può fare il colpo"

Si parla soprattutto del Giro d'Italia e degli Internazionali di tennis nelle pagine interne dell'edizione odierna del Corriere della Sera. Il poco spazio dedicato dal quotidiano generalista al calcio è concentrato sulla finale di Champions League che vedrà contro il PSG campione in carica e l'Arsenal: "Champions da favola. Il PSG è come un'orchestra che suona ogni musica - si legge nel titolo lanciato oggi in edicola -. Sa attaccare e difendere, ma l'Arsenal può fare il grande colpo".

La finale di Champions League sarà dunque PSG-Arsenal ed è in programma sabato 30 maggio 2026 alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria, con calcio d’inizio fissato alle ore 18:00. I francesi di Luis Enrique arriva alla seconda finale consecutiva dopo la vittoria sull'Inter nella passata stagione a Monaco e sogna di difendere il titolo trascinata dal talento del Pallone d'Oro Dembélé e di Kvaratskhelia, ex Napoli protagonista assoluto del percorso europeo. L’Arsenal di Mikel Arteta, invece, torna in finale vent’anni dopo quella persa contro il Barcellona nel 2006. In questa stagione i Gunners hanno impressionato soprattutto per solidità difensiva e organizzazione tattica, eliminando l’Atletico Madrid in semifinale.