Fiorentina, incroci pericolosi a Bergamo. Il Corriere Fiorentino: "A Vanoli servirà l'impresa"

Dopo la brutta sconfitta patita in casa contro l’AEK Atene giovedì sera in Conference League, la Fiorentina torna di scena in campionato, dove proverà a raccogliere la prima vittoria al New Balance Stadium contro l’Atalanta del grande ex Raffaele Palladino, match in programma alle ore 18:00 e valido per la tredicesima giornata di Serie A.

Dopo le dimissioni rassegnate lo scorso maggio, le strade dei viola e del tecnico napoletano tornano a incrociarsi. Palladino, però, non troverà colui che era stato scelto per sostituirlo, Stefano Pioli, esonerato dopo un inizio disastroso e sostituito da Paolo Vanoli, che ancora non è riuscito a risollevare una squadra che continua ad essere ultima in classifica.

L’allenatore piemontese ritrova Dodo dopo l’infortunio che lo aveva tenuto fuori dalla sfida contro i greci. Prima convocazione anche per Christian Kouame, che si è definitivamente messo alle spalle l’infortunio al crociato patito sul finale della scorsa stagione quando l’ivoriano era in prestito ad Empoli. Ancora fuori Robin Gosens.