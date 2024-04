Genoa, al Ferraris arriva la Lazio: Gilardino punta al bis contro i biancocelesti

Il Genoa vuole archiviare il prima possibile la pratica salvezza. Il Grifone oggi pomeriggio aprirà il trentatreesimo turno di Serie A ospitando la Lazio alle ore 18.30, con l'obiettivo di conquistare il quarto risultato utile consecutivo e compiere un altro passo in avanti. Anche Il Secolo XIX oggi in edicola ha evidenziato l'importanza della gara del Ferraris, che potrebbe permettere ai liguri di sfondare il muro dei 40 punti. Contro i biancocelesti il tecnico Alberto Gilardino potrebbe pensare anche ad un cambio di modulo.

Il Genoa infatti potrebbe passare dal 3-5-2 al 3-4-1-2 visto che Albert Gudmundsson potrebbe agire tra le linee alle spalle della coppia Retegui-Ekuban. In mezzo al campo spazio per Strootman e Frendrup con Martin e Spence sulle fasce mentre il trio difensivo data l'assenza di Bani sarà composto da Vasquez, De Winter e Vogliacco che difenderanno la porta di Martinez. Il Grifone all'andata espugnò l'Olimpico con un gol di Retegui, che regalò la prima gioia in questa Serie A a Gilardino e ai suoi. Un risultato che il Genoa vorrà sicuramente puntare ancora una volta, mettendo in cassaforte l'obiettivo di un'intera annata.