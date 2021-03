Genoa-Udinese, la moviola del Corriere dello Sport: "Camplone salvato dal VAR su Pandev"

Sulle colonne del Corriere dello Sport c'è spazio per la moviola di Genoa-Udinese. Esordio in serie A per Camplone con un clamoroso abbaglio: l'annullamento del gol di Pandeve, poi smentito dal VAR. Il macedone non tocca con il braccio, dopo una carambola il pallone finisce sullo stomaco del giocatore. Serve l'ausilio del monitor per prendere la giusta decisione. Corretto invece cancellare l'1-1 di Pereyra: sul lancio di De Maio, Llornte è in fuorigioco.