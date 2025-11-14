"Gli azzurri alla fine vincono (ma senza brillare)". La prima pagina del Corriere della Sera

Anche la prima pagina del Corriere della Sera si concentra oggi sull'Italia, reduce dal sofferto 2-0 in casa della Moldavia nella penultima giornata della fase a gironi verso la qualificazione al Mondiale 2026. Per risolvere la pratica bisogna attendere il finale di gara, quando Mancini (all'88') e Pio Esposito (al 93') trovano le reti che valgono tre punti a pochi giorni dallo scontro diretto con la Norvegia: "Gli azzurri alla fine vincono (ma senza brillare)", scrive il quotidiano generalista in un box nel taglio alto.

Al termine del match, il ct azzurro Gennaro Gattuso ha parlato così a Rai Sport: "Ho visto un'Italia che ha giocato, siamo stati là e loro non hanno mai tirato in porta. Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto quello che dovevamo e dato minutaggio a dei ragazzi. Mi dispiace per i cori che ho sentito, è una vergogna. Pensiamo a lavorare, andiamo avanti. Amareggiato? Sì, perché è il momento di stare uniti. La squadra sta combattendo in campo e venire in trasferta sentire tifosi che contestano la squadra non lo accetto. Noi comunque andiamo avanti. Sei partite di fila vinte in un girone non bastano per la qualificazione? Non dovete chiederlo a me, ma a chi fa i gironi e le regole. Nel '94 c'erano due squadre africane, adesso otto. Ai nostri tempi, la miglior seconda andava direttamente ai Mondiali. Le difficoltà ci sono e lo sappiamo bene".