Gli azzurri dominano il Belgio. Il Messaggero: "Il sogno continua: l'Italia a Wembley"

"Il sogno continua: l'Italia a Wembley" titola Il Messaggero in prima pagina sulla vittoria della Nazionale ieri sera. Gli azzurri dominano il Belgio e conquistano un posto in semifinale a Wembley. Due splendidi gol di Barella e Insigne, poi Lukaku accorcia le distanze su rigore. Nella ripresa gestiamo senza sofferenze. Grave infortunio per Spinazzola. Anche Donnarumma decisivo a inizio partita su De Bruyne. E' il successo numero ventotto di questa stagione.