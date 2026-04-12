Grigiorossi sconfitti dal Cagliari, La Provincia di Cremona: "La Cremo a secco"
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"La Cremo a secco": non usa giri di parole La Provincia di Cremona, per titolare oggi in prima pagina. Cremonese battuta per 1-0 dal Cagliari nell'importante scontro salvezza di ieri: nel pomeriggio di oggi il Lecce, facendo risultato contro il Bologna, può lasciare i grigiorossi soli al terzultimo posto.
Giampaolo nel post partita: "La squadra mi è piaciuta molto fino al gol. Fino a quel momento avevamo mostrato coraggio e abbiamo giocato a calcio, ci siamo creati buone opportunità. Non mi è piaciuta la reazione dopo il gol subito. Potevamo anche perdere, ma volevo una reazione diversa. La partita è come se fosse finita dopo la rete del Cagliari".
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