Ufficiale Collocolo e la Cremonese ancora insieme: il centrocampista rinnova fino al 2029

Dopo una stagione contraddistinta da diversi problemi fisici, con appena otto presenze in Serie A, per il centrocampista Michele Collocolo arriva il rinnovo di contratto con quella Cremonese di cui è stato protagonista negli ultimi anni e soprattutto nel 2024/25 quando con otto reti in 34 presenze fu fra gli artefici del ritorno in Serie A. Come comunicato dal club grigiorosso il classe ‘99 ha prolungato di altri due anni il contratto in scadenza nel 2027. Questo il comunicato:

"U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’accordo con Michele Collocolo per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029.

Il centrocampista grigiorosso, che in maglia Cremo ha messo a segno 12 gol e 2 assist in 78 presenze, è stato tra i protagonisti della promozione della stagione 2025/26 e nell’annata appena conclusa è sceso in campo per 8 volte in Serie A".