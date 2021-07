Corriere della Sera: "Italia da sogno: è in semifinale"

vedi letture

"Italia da sogno: è in semifinale" titola in prima pagina il Corriere della Sera in merito alla vittoria della Nazionale ieri sera. L’Italia raggiunge la semifinale sconfiggendo il Belgio a Monaco. Per gli azzurri gol di Barella e Insigne. Poi il rigore di Lukaku che accorciava le distanze. Grave infortunio a Spinazzola. Ora per l’Italia c’è martedì 6 luglio l’ostacolo Spagna che ha superato la Svizzera ai rigori.