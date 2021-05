Corriere della Sera: "L’Italia di riserva si diverte e riscopre Bernardeschi"

"L’Italia di riserva si diverte e riscopre Bernardeschi". Questo il titolo a pagina 49 che il Corriere della Sera dedica alla vittoria dell'Italia di ieri sera in uno dei pre test per l'Europeo. La settima vittoria di fila, ventiseiesimo risultato utile consecutivo, serve a Roberto Mancini per risolvere gli ultimi dubbi prima delle convocazioni definitive per l’Europeo. Nel rotondo 7-0 contro il tenero San Marino, ultimo nel ranking Fifa, brilla la stella appannata di Federico Bernardeschi.