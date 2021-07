Corriere dello Sport: "Da Wimbledon a Wembley, Italia sarà protagonista in Inghilterra"

"Da Wimbledon a Wembley, Italia sarà protagonista in Inghilterra", titola stamane il Corriere dello Sport. Prima Wimbledon e poi Wembley, l'Italia chiamò e chiamerà più che mai domani. Come patrioti di un giorno siamo primi al mondo. Per un'altra domenica così bisogna tornare a Berlino 2006 o Parigi '76, con Panatta. Domani, a 12 miglia di distanza, prima Berrettini a Wimbledon poi l'Italia a Wembley. E domani saremo tutti vestiti d'azzurro, come quei ragazzi che a Londra vivono, facendo i lavori più disparati, e che domani saranno i nostri tifosi in terra nemica. E sarà una domenica celestiale, qualsiasi cosa accada.