Corriere dello Sport: "Inter, a Inzaghi piace Raspadori ma il Sassuolo non vuole cederlo"

L'incontro tra Zhang ed Inzaghi di ieri è stata anche l'occasione per parlare di mercato. Il Corriere dello Sport questa mattina ipotizza i possibili colpi in entrata che passeranno inevitabilmente dalle cessioni come quella di Hakimi che sarà sacrificato al miglior offerente tra PSG e Chelsea. Poi c'è da capire se Lautaro Martinez chiederà di essere ceduto o resterà volentieri e, in più, qualche elemento come Vidal, Sanchez e Pinamonti che guadagna troppo e non è indispensabile potrebbe partire. Tra i possibili rinforzi resiste l'idea Emerson Palmieri per la fascia sinistra, preferito a Kostic. A destra si parla tanto di Emerson Royal con Nandez e Zappacosta più staccati. Infine Raspadori, talento che l'Inter segue per l'attacco: Tullio Tinti, uno dei suoi rappresentanti, era ieri alla Pinetina e non è un caso.