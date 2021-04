Corriere dello Sport: "Milan, 5 partite per dare un senso all'acquisto di Mandzukic"

Il grande rimpianto di Mario Mandzukic - assicura l'edizione odierna del Corriere dello Sport - è non avere dato il contributo che si attendeva al Milan. Il croato, tra i peggiori in campo contro la Lazio, doveva essere l'uomo in più nel girone di ritorno, e invece si è visto condizionare pesantemente da un infortunio che l'ha tenuto ai box per due mesi. Ora mancano appena cinque partite al termine della stagione, e Mario sembra essere stato travolto dalla leggenda di Milanello sulla maglia numero nove - sottolinea il quotidiano -: difficile che i rossoneri puntino su di lui anche l'anno prossimo, ma fino alla fine l'ex Juve proverà sempre a dare il massimo.