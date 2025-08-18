Ufficiale Il Livorno rinforza la difesa con un innesto di prospettiva: ha firmato il 2005 Ghezzi

Il Livorno ha comunicato sui propri canali ufficiali l’arrivo di Samuele Ghezzi dall’Atalanta. Il difensore classe 2005 ha disputato ben 58 partite in Primavera 1, durante tre stagioni, vestendo molto spesso la fascia da capitano. Può giocare sia da centrocampista che da difensore centrale, anche se il suo ruolo spesso è quello di terzino, sia di fascia destra che a sinistra. Ha esordito fra i professionisti nella passata stagione giocando 20’ con l’Atalanta Under 23 in Serie C. Per Ghezzi dunque si tratta della prima vera esperienza fra i grandi e soprattutto lontano da Bergamo.

Questo il comunicato del Livorno:

“Samuele Ghezzi è un nuovo giocatore dell'Unione Sportiva Livorno 1915!

Terzino classe 2005, nelle giovanili dell'Atalanta ottiene oltre 100 presenze giocando anche in Youth League. Indossa anche la fascia da Capitano e la scorsa stagione arriva l'esordio tra i professionisti in Serie C con l'Atalanta Under 23”.