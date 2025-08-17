Ufficiale
Inter, è nuovamente addio con Diaz: la francese torna in prestito al Fleury
“FC Internazionale Milano comunica la cessione di Hillary Diaz: il difensore classe 2004 si trasferisce al Fleury a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026”. Con questa nota il club nerazzurro ha annunciato il prestito della calciatrice francese che dunque continuerà l’avventura con le rossonere transalpine dove era arrivata in prestito nello scorso gennaio.
La francese, arrivata nel 2024 in nerazzurro dopo due stagioni al Bordeaux, con la maglia dell’Inter - a cui è legata da un contratto fino al 2027 - ha trovato poco spazio collezionando appena due presenze nei primi sei mesi dello scorso anno.
