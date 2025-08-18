TMW Napoli, no del Manchester United per Zirkzee: i Red Devils propongono Hojlund

A Napoli è partito il toto-attaccante. L’infortunio di Romelu Lukaku, che potrebbe rimanere ai box per un periodo abbastanza lungo, spinge il club azzurro a cercare un nuovo attaccante sul mercato. La prima richiesta di Antonio Conte porta a Joshua Zirkzee, ex Bologna per il quale è stato effettuato un sondaggio con il Manchester United.

“No, ma c’è Hojlund”. La riposta dei Red Devils, secondo quanto raccolto da TMW, è stata negativa: il club di Old Trafford non ha intenzione di privarsi di Zirkzee. Come controproposta, però, lo United avrebbe fatto il nome di Rasmus Hojlund, centravanti danese da tempo per il quale è da tempo in essere una trattativa con il Milan, di cui ha parlato ieri anche il ds rossonero Igli Tare ("Hojlund è un'opzione buona per noi. Lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile").

Da capire come si muoverà a questo punto il Napoli: data la sua giovane età, Hojlund avrebbe il vantaggio di poter consentire l’inserimento nella lista Serie A di Romelu Lukaku. Per quanto riguarda altre soluzioni, nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra la società di Aurelio De Laurentiis e l’entourage di Andrea Pinamonti, rientrato al Sassuolo dal Genoa e sondato di recente anche dal Villarreal in Spagna.