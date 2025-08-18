Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Nicola Zalewski è un nuovo giocatore dell'Atalanta: il comunicato

Nicola Zalewski è un nuovo giocatore dell'Atalanta: il comunicato
Oggi alle 19:37Serie A
di Ivan Cardia

Nicola Zalewski è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Atalanta. Il club bergamasco, attraverso il suo sito ufficiale, ha comunicato il trasferimento dell'esterno, che arriva dall'Inter per 17 milioni di euro.

Il comunicato stampa. "Dopo quelli di Kossounou, Kamaldeen Sulemana, Ahanor e Sportiello, Nicola Zalewski è il quinto acquisto a titolo definitivo di Atalanta BC in questa sessione estiva della campagna trasferimenti. Il Club nerazzurro ne ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive da FC Internazionale Milano. L’esterno di centrocampo italo-polacco, che ha scelto il 59 come numero di maglia, ha al suo attivo già 95 presenze in Serie A nonché 26 in UEFA Europa League e 7 in UEFA Conference League, competizione quest’ultima vinta con la Roma nel maggio del 2022. Un bagaglio di esperienza notevole, a soli 23 anni, nobilitato ulteriormente non solo dalle 2 presenze in Champions League e dalle altrettante al Mondiale per Club, ma anche dalla partecipazione con la Nazionale polacca ai Mondiali in Qatar nel 2022 e agli Europei del 2024 in Germania. Con la Nazionale polacca ha sin qui totalizzato 29 presenze e segnato 3 gol.

Nato a Tivoli il 23 gennaio 2002, inizia la sua formazione calcistica a soli sei anni in provincia di Roma dapprima nella ASD Poli e poi allo Zagarolo. Il suo precoce talento viene notato dalla Roma, dove milita per dieci anni nel settore giovanile fino a debuttare in Prima Squadra il 6 maggio 2021, a 19 anni, nella gara di ritorno delle semifinali di UEFA Europa League. Il 9 maggio seguente esordisce anche in Serie A nel vittorioso match contro il Crotone. All'inizio della stagione 2021/22 viene inserito stabilmente in prima squadra, e il 25 maggio 2022 disputa da titolare la vittoriosa finale di UEFA Conference League contro il Feyenoord.

Nella stagione successiva, sempre in forza alla Roma in cui viene spesso impiegato come titolare (34 volte in 45 presenze fra campionato e UEFA Europa League), segna la sua prima rete in Serie A il 12 marzo 2023 contro il Sassuolo. L’1 febbraio 2025 si trasferisce a titolo temporaneo all’Inter: il giorno seguente, nel derby di campionato contro il Milan, serve l'assist decisivo per il definitivo 1-1. L'11 maggio, invece, segna la sua prima rete con l’Inter nel successo per 2-0 in casa del Torino. A fine stagione scorsa l’Inter lo riscatta a titolo definitivo dalla Roma. In possesso di doppia cittadinanza, sceglie di rappresentare calcisticamente il Paese di origine dei suoi genitori, vale a dire la Polonia, con la quale fa il suo debutto il 5 settembre 2021. Gioca due partite al Mondiale in Qatar del 2022 e tre gare all’Europeo del 2024 in Germania, manifestazione quest’ultima in preparazione alla quale segna la sua prima rete con la Polonia il 10 giugno 2024, in occasione dell'amichevole vinta per 2-1 contro la Turchia.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Nicola, augurandogli le migliori soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia nerazzurra".

Con Lookman e Konè è un'Inter da scudetto. Lucca vediamo se vale il Napoli. Ultimatum Gasp. Vlahovic perchè restare dove nessuno ti vuole. Dopo Leoni teniamoci Comuzzo
