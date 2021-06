Corriere dello Sport: "Sale la tensione tra Uefa e Juve. Il grido d'allarme di Agnelli"

"La Superlega non è stato un tentativo di colpo di stato, semmai un grido d'allarme disperato". Così Andrea Agnelli è tornato sull'argomento Superlega parlando per la prima volta dopo la bufera. La tensione è salita perché Juve, Barcellona e Real non si sono dissociate dall'idea e sono finite nel mirino dell'Uefa, pronta a irrogare sanzioni. Ma allo stesso tempo il tribunale di Madrid ha sollevato la questione pregiudiziale innanzi alla corte di giustizia europeo, per verificare se Fifa e Uefa stiano volando il principio della libera concorrenza. Angelli lascia la porta comunque aperta al confronto: la sua richiesta è determinata a giungere ad una completa riforma delle competizioni europee.