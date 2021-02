Corriere di Bergamo riprende lo squalificato Gasperini: "Ho in campo degli allenatori"

Dopo l'espulsione rimediata dall'arbitro Di Bello in Atalanta-Napoli la scorsa settimana, Gian Piero Gasperini sarà squalificato e non sarà in panchina sul campo della Sampdoria. Poco male, secondo l'allenatore della Dea, le cui parole pronunciate ieri in conferenza stampa sono state riprese in prima pagina dal Corriere di Bergamo: "Ho in campo degli allenatori".