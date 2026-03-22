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Corriere di Bologna in vista del match con la Lazio: "Al Dall'Ara per l'ottavo posto"

Corriere di Bologna in vista del match con la Lazio: "Al Dall'Ara per l'ottavo posto"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:38Rassegna stampa
Pierpaolo Matrone

Il Bologna, dopo aver battuto la Roma e aver superato il turno in Europa League, si rituffa sul campionato. Altra sfida contro una romana, stavolta c'è la Lazio al Dall'Ara. Il Corriere di Bologna oggi in edicola dedica un titolo alla partita in prima pagina: "Bologna al Dall'Ara per l'ottavo posto", si legge in taglio alto.

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