Corriere di Torino: "Belotti, incubo finito. È negativo ma con l'Inter andrà solo in panchina"

Il Corriere di Torino nell'edizione odierna dedica uno spazio ai granata con questo titolo: "Belotti, incubo finito. È negativo ma con l'Inter andrà solo in panchina". Diciotto giorni di isolamento più tardi, il Gallo farà le visite mediche di idoneità sportiva e partirà con il lavoro personalizzato per ritrovare in fretta la miglior condizione possibile. Difficile possa essere titolare contro l'Inter perché dopo ci saranno gli importantissimi match contro Sassuolo e Sampdoria e la condizione adesso non è ancora al top.