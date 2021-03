Corriere di Torino: "Juve, un attacco forte ma precario e che rischia di saltare in aria"

Il Corriere di Torino sottolinea la forza dell'attacco della Juventus, quanto la sua precarietà. Perché il trio Ronaldo-Morata-Dybala potrebbe saltare per aria in vista della prossima stagione. La situazione di CR7 terrà banco fino a quando non verrà messa la parola fine, tra qualche settimana avverrà il confronto con la dirigenza bianconera: se volesse restare, la Juve proverà a costruire attorno all'uomo da 95 gol in 122 presenze una squadra più giovane ma capace di tentare un ultimo assalto alla Champions. In bilico anche Dybala, col rinnovo congelato. Morata, unico tecnicamente non di proprietà bianconera, appare anche il più vicino alla conferma per un altro anno in prestito, poi si vedrà.