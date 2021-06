Corriere di Verona: "D'Amico punta tutto su Di Francesco. Nuova partita da vincere per l'Hellas"

L'uomo delle scelte in casa Hellas Verona è lui: Tony D'Amico. Come scrive il Corriere di Verona è stata sua la decisione di puntare tutto su Eusebio Di Francesco come allenatore. Il primo pensiero di D'Amico è stato scegliere un allenatore che non chiedesse ribaltoni, e la scintilla è scoccata nel momento in cui il tecnico ha espresso il grosso apprezzamento per il gruppo gialloblù. Per D'Amico questa è una sfida in più da vincere e insieme a lui Di Francesco è pronto a pilotare il Verona verso una missione non semplice e molto delicata.