Ufficiale Novara, nuovo innesto fra i pali: dall'Hellas arriva il giovane Boseggia. Il comunicato

Dopo l’esperienza biennale all’Arzignano Valchiampo in Serie C, dove ha collezionato 63 presenze con 23 clean sheet, per il classe 2004 Elia Boseggia c’è una nuova avventura in Serie C, anche se questa volta a titolo definitivo, con la maglia del Novara. Il calciatore dunque lascia quel Hellas Verona che l’aveva accolto nel 2021/22 dopo la scomparsa del ChievoVerona dove era cresciuto. Questo il comunicato del club piemontese

"Novara Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Elia Boseggia. Il portiere giunge a titolo definitivo dall’Hellas Verona e firma un contratto fino al 30/06/2027.

Cresce nei settori giovanili di Chievo Verona ed Hellas Verona, squadra con cui ottiene sei convocazioni in Serie A a 18 anni appena compiuti. Le ultime due stagioni le passa in prestito all’Arzignano in Serie C, con cui fa il suo esordio tra i professionisti e si conferma con continuità tra i pali della squadra vicentina. 63 presenze totali e 23 clean sheet in due anni.

Ad Elia il benvenuto da parte del Club azzurro".