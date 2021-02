Corriere di Verona in vista dell'Udinese: "L'Hellas ci prova a Udine"

Un mezzo derby, lo definirebbe qualcuno. Sicuramente una partita sentitissima, per tutti. Udinese-Hellas Verona, in programma oggi, è un match molto atteso tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia.. E il Corriere di Verona vi dedica un titolo in prima pagina: "L'Hellas ci prova a Udine. Juric: 'Ma sarà una battaglia'", si legge in taglio alto.