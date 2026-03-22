Cronache di Napoli titola: "Conte carica il Napoli per provare la rimonta"
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Il Napoli ha perso il secondo posto ieri, dopo averlo conquistato venerdì con il successo contro il Cagliari. Il successo del Milan contro il Torino riporta i rossoneri alle spalle dell'Inter. Cronache di Napoli oggi in edicola si sofferma sull'argomento con un titolo in prima pagina: "Conte carica il Napoli per provare la rimonta. Il Milan vince e torna al secondo posto".
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