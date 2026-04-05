I dieci mesi del ct, Corriere della Sera: "Gattuso tra rimpianti e caccia all'orgoglio"

L'edizione odierna del Corriere della Sera ha parlato delle dimissioni di Gennaro Gattuso. L'ex commissario tecnico dell'Italia si è dimesso due giorni fa dall'incarico dopo la mancata qualificazione, la terza consecutiva, al Mondiale. Dieci mesi in cui l'allenatore ha cercato di ritrovare l'orgoglio di giocare per la maglia azzurra ma alla fine non è riuscito nell'intento di ritrovare a 12 anni di distanza la competizione internazionale. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina: "Gattuso tra rimpianti e caccia all'orgoglio".