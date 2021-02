Gazzetta dello Sport: "Fonseca ritrova lo Shakhtar ma la Roma perde Dzeko"

"Fonseca ritrova lo Shakhtar ma la Roma perde Dzeko" scrive la Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Fonseca, che ritroverà il 'suo' Shakhtar in Europa League, squadra con cui ha vinto 7 trofei in 3 anni, sarà costretto a rinunciare a Dzeko contro il Milan. E non sarà certamente contento perché questo è un momento della stagione in cui gli impegni si infittiscono e così Borja Mayoral dovrà fare gli straordinari contro Milan, Fiorentina e Genoa sicuramente con il bosniaco che, saltata la sfida con Ibra, metterà nel mirino proprio il conforto europeo con gli ucraini.