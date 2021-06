Gazzetta di Parma: "Colpo del Parma: preso il trequartista Franco Vazquez"

vedi letture

"Colpo del Parma: preso il trequartista Franzo Vazquez". Questo il titolo che campeggia in taglio alto sull'apertura odierna della Gazzetta di Parma: dopo Buffon, i crociati chiudono per un altro grande acquisto. L'ex Palermo, che non ha rinnovato il contratto in scadenza con il Siviglia, si è legato ai gialloblù fino al 2023.