Il Giornale: "Gravina punta al bis in FIGC ma la bomba Superlega è pronta ad esplodere"

"Gravina punta al bis in FIGC ma la bomba Superlega è pronta ad esplodere" scrive Il Giornale oggi in edicola parlando delle elezioni FIGC in programma lunedì. Gabriele Gravina, in carica dal 2018, sfiderà Cosimo Sibilia, deputato di Forza Italia e attuale presidente della Lega Dilettanti. Sullo sfondo la bomba Superlega. Un progetto attorno al quale strizza l'occhio Andrea Agnelli, presidente della Juve e dell'ECA. "La privatizzazione delle competizioni": ecco la parola chiave che spaventa Gravina e i presidenti delle altre leghe europee. Se rieletto, Gravina è pronto a modificare lo Statuto federale con delle riforme (la prima quella dei campionati, che di fatto con la possibile introduzione dei playoff, senza ridurre il numero di squadre). E poi si sta pensando anche a una modifica del format della Coppa Italia (che vale 35 milioni di diritti tv alla Lega) riducendo numero e giorni delle gare. Tutto per provare a evitare la Superlega...