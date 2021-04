Il Mattino: "Elmas ha fatto la storia. A Napoli non si è ancora espresso al 100%"

vedi letture

Eljif Elmas è entrato nella storia della Macedonia con la rete del definitivo due a uno a Duisburg contro la Germania. Al suo secondo anno in maglia azzurra, evidenzia l'edizione odierna de Il Mattino, il classe '99 non è ancora riuscito ad esprimere tutte le sue qualità. L'ex Fenerbahce è rimasto in panchina una sola volta in questa stagione, ma soltanto in cinque occasioni Gattuso l'ha schierato titolare: ora è atteso allo sprint finale con il Napoli, per conquistare un posto nella prossima Champions League.