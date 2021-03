Il Mattino: "Lo zampino di Insigne e l'Italia va"

vedi letture

"Lo zampino di Insigne e l'Italia va", titola Il Mattino all'indomani della vittoria ottenuta dagli azzurri in Bulgaria. Doppio assist di Insigne e l'Italia si aggiudica i tre punti: sulla prima rete l'imbeccata del dieci azzurro non raggiunge Belotti perché il numero nove viene steso in area, guadagnandosi il calcio di rigore. Nella seconda rete invece Insigne appoggia per Locatelli, che stoppa e calcia rientrare sul palo lontano. Tre punti e Azzurri che restano a punteggio pieno.