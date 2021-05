Il Mattino: "Napoli, Gattuso dirà addio ma non l'ha ancora comunicato alla squadra"

Il Mattino nell'edizione odierna analizza la situazione di Gennaro Gattuso. Il tecnico dirà addio al Napoli, ma ancora non ha detto niente alla squadra e del resto non può farlo visto l'obiettivo in gioco. Non c'è però spazio ad un ripensamento da parte dell'allenatore anche qualora dovesse esserci un passo indietro di De Laurentiis che potrebbe salutare Gattuso già domenica sera con uno dei suoi tweet: un modo glaciale per separarsi da un tecnico che non ha mai amato e da cui mai lo è stato. Alla prossima guida tecnica lascia un mucchio di macerie fumanti ereditate, ma una squadra vera.