Il Mattino: "Napoli, mille volti e una panchina per quattro"

Una panchina per quattro quella del Napoli, scrive IL Mattino. Per il dopo-Gattuso sono quattro i nomi più accreditati: Simone Inzaghi, Luciano Spalletti, Massimiliano Allegri, Chrisophe Galtier. Con il primo la rivoluzione inizierebbe dal basso, nel senso che inizialmente si dovrà costruire un Napoli sull'ossatura de 3-5-2. Con Spalletti non ci sarebbe alcun tipo di rivoluzione. Con Galtier il punto di forza diverrebbe il gioco sulle fasce con un solido 4-4-2. Infine Massimiliano Allegri che negli anni alla Juventus ha dimostrano di non avere un solo modulo di riferimento e a Napoli potrebbe riproporre il 4-3-3.