Il Mattino: "Superlega, rischio tarallucci. Sanzioni necessarie per Juve, Real e Barça"

"Lo schiaffo Superlega e il rischio tarallucci", titola in apertura l'edizione odierna de Il Mattino, che giudica "necessarie" le sanzioni per i tre club ribelli che non hanno ancora preso le distanze dal progetto. "A leggere le dichiarazioni del presidente dell'UEFA", a detta del quotidiano, non ci dovrebbero essere dubbi: "Juve, Barcellona e Real Madrid fuori dalla Champions per una o due stagioni, al loro posto ammessi Napoli, Betis Siviglia e Real Sociedad".