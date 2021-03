Il Messaggero: "Caso tamponi-Lazio: passala tesi di Lotito. Multa al club e a lui 7 mesi"

"Caso tamponi-Lazio: passa la tesi di Lotito. Solo la multa al club e al presidente sette mesi". Questo il titolo in taglio sulla prima pagina de Il Messaggero che riporta la notizia di ieri arrivata direttamente dal tribunale della Figc. In merito al caos tamponi in cui era coinvolta la Lazio di Lotito, la sentenza del tribunale ha deciso di sospendere per sette mesi il numero uno biancoceleste, mentre al club solo una multa. La Lazio si salva da una possibile penalizzazione in classifica.