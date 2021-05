Il Messaggero: "Il castello di Agnelli si sgretola. Serie A e Champions, la Juve rischia grosso"

"Il castello di Agnelli si sta sgretolando pezzo dopo pezzo. Sia dal punto di vista politico sia da quello sportivo". E' la dura, ma sincera analisi che Il Messaggero compie in edicola stamani. I bianconeri rischiano di rimanere fuori dalla Champions League, ma il presidente non accenna a cambiare strada con Elkann invece tentato dal possibile ribaltone. Gravina ha minacciato l'esclusione dalla Serie A se non verrà accantonato il progetto Superlega ed in più, qualora non si dovesse qualificare alla Champions League, la Juventus potrebbe dover rinunciare a Dybala, de Ligt ed i suoi talenti.