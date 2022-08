Il Messaggero in apertura: "Belotti in arrivo: vuole la Roma, no ad altre offerte"

TUTTOmercatoWEB.com

vedi letture

Oggi alle 07:38 Rassegna stampa di di

"Belotti in arrivo: vuole la Roma, no ad altre offerte", titola stamane in taglio alto Il Messaggero. Vicino un altro grande colpo del d.s. Tiago Pinto: lo svincolato Belotti sarà con ogni probabilità un nuovo centravanti giallorosso. Il 'Gallo' ha declinato tutte le altre proposte ricevute, e attende solo il via libera per trasferirsi nella Capitale.