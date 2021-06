Il Messaggero: "Lazio, Lotito ha ancora dubbi su Sarri: trattativa aperta ma non c'è accordo"

vedi letture

"Sarri si avvicina nell'ombra a piccoli passi alla Lazio". Il Messaggero è chiaro nell'incipit dell'articolo presente nell'edizione odierna del quotidiano, ma lo è altrettanto quando spiega come Lotito abbia ancora dei dubbi sul progetto prima ancora che sul lato economico, ma adesso è pressato da un popolo intero. La trattativa con Sarri rimane aperta, ma con il suo agente Ramadani ancora non c'è stato l'accordo visto che il presidente è intimorito dalla personalità dell'ex Juventus. Lotito spenderebbe, solo per Sarri ed il suo staff, 25 milioni di euro lordi ed il tecnico avrebbe già chiesto anche 6 rinforzi per la rosa dopo aver parlato fino a mezzanotte dell'aspetto tecnico con il numero uno del club.