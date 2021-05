Il Messaggero: "Lazio, Lotito-Inzaghi nuova offerta senza rialzo. E Tare boicotta l'ex amico"

vedi letture

"Lazio, Lotito-Inzaghi nuova offerta senza rialzo. E Tare boicotta l'ex amico", titola Il Messaggero. Lo strappo è profondo e pare impossibile ricucirlo. Lotito è pronto a mettere Inzaghi con le spalle al muro, ma è ferito dall'attacco pubblico del tecnico. Non è arrivata la Champions, gli interessi degli altri club sono andati scemando e la Juventus non lo ha mai chiamato. E anche l'ex amico Tare da mesi fa un gioco per boicottarlo e salvare il suo operato. Lo stesso Tare che ora spinge per portare Gattuso. Ma nessuno sarà cacciato, non è così che si muove Lotito: domani presenterà l'offerta a Inzaghi, uguale a quella del contratto attuale. Può sembrare una mossa per accompagnarlo all'uscita, ma attenzione ad eventuali colpi ad effetto.