Il Romanista apre con un gioco di parole: "Detta Lecce. Venturino con Don"
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Dopo l'eliminazione dall'Europa League, rimediata per mano del Bologna, la Roma è chiamata a rialzare la testa in campionato, battendo il Lecce e mettendo in cascina punti importantissimi nella corsa verso la Champions League, sfruttando anche il pareggio di ieri della Juventus contro il Sassuolo.
E' quanto scrive in prima pagina anche Il Romanista, che nel giorno del match interno contro i salentini apre la sua prima pagina con un gioco di parole: "Detta Lecce". Un altro titolo, poi, in merito alla formazione, che dovrebbe prevedere Venturino con Malen: "Venturino con Don", si legge.
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