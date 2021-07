Il Romanista in prima pagina: "It's coming Rome"

"It's coming Rome", scrive questa mattina Il Romanista prendendo spunto dal famoso "It's coming home" cantato dai tifosi inglesi. Alle 21 l'Italia, nel tempio di Wembley, si gioca l'Europeo contro l'Inghilterra. Come promesso, Spinazzola sarà sugli spalti in uno stadio a stragrande maggioranza inglese. In tribuna il Presidente della Repubblica, Mattarella. Alle 15 un romano, Berrettini, sfiderà Djokovic per la corona di Wimbledon, il torneo per antonomasia del tennis. Comunque vada, l'orgoglio di essere la Capitale.