Il Secolo XIX: "Genoa, Destro stende il Cagliari. Samp tre punti pesanti"

"Genoa, Destro stende il Cagliari. Samp tre punti pesanti", così apre in prima pagina Il Secolo XIX. Respira il Genoa che si impone contro il Cagliari per uno a zero con gol di Mattia Destro e si porta a quota 18, a più quattro sulla zona calda. Mentre la Sampdoria vola nella parte sinistra della classifica, imponendosi a Parma per due a zero, in una gara in cui i crociati colpiscono i legni ed i blucerchiati si dimostrano cinici.