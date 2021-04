Il Secolo XIX: "Gli errori degli arbitri che penalizzano le liguri"

Il Secolo XIX oggi in edicola si sofferma sulle tante situazioni che hanno colpito le tre squadre liguri in massima serie, Sampdoria, Genoa e Spezia: "Gli errori degli arbitri che penalizzano le liguri". Tra rigori contro e cartellini sono numerose le situazioni dubbie con in campo le squadre liguri e nel bilancio tra errori a favore e contro tutte e tre le squadre sono in negativo: più gli errori contro che quelli a favore. Una situazione comune, senza differenze tra blucerchiati, rossoblu e aquilotti.