Il Secolo XIX: "Samp beffata. Genoa sconfitto all'Olimpico"

Il Secolo XIX oggi in edicola in taglio alto di prima pagina pone le due gare di Sampdoria e Genoa andate in scena ieri. Per i blucerchiati titola: "La Samp ribalta lo 0-1, poi la beffa", è infatti arrivata al sesto di recupero la rete del pareggio del Cagliari, con una conclusione di Nainggolan dalla distanza, deviata da un difensore. Per il Genoa invece una sconfitta in casa della Roma di misura: i giallorossi passano di testa con Mancini su corner.