Il Tempo in taglio alto: "La Roma va a Como per lo scontro diretto in chiave Champions"
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Sarà una partita a dir poco importante per la corsa alla Champions League quella in programma oggi alle 18 al Sinigaglia tra Como e Roma. Tant'è che nel giorno della partita l'edizione odierna de Il Tempo dedica spazio al tema, con un titolo in taglio alto: "La Roma va a Como per lo scontro diretto in chiave Champions".
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