Il Tempo: "La storia siamo noi"

L'edizione odierna de Il Tempo apre in prima pagina con il titolo: "La storia siamo noi". L'Italia batte l'Inghilterra ai rigori e riporta l'Europeo nel Belpaese dopo 53 anni, decisivo Gigio Donnarumma con le sue parate dagli 11 metri. Tifosi in festa nelle piazze per tutta la notte. Un'Italia che alla parata di Donnarumma si è abbracciata ed ha urlato all'unisono: un grido di gioia e liberatorio.